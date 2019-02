Empfehlung - Sternwarte Neuenhaus spendet 1000 Euro an Palliativstation

Nordhorn Jedes Jahr laden die Leiter der Sternwarte Neuenhaus, Thorsten und Christoph Lohuis, in vorweihnachtlicher Atmosphäre zu „Der Stern von Bethlehem“ ein. Am Mittwoch vor Heiligabend konnten sich die Besucher auf eine Reise durch die Sternenbilder vor 2000 Jahren im Planetarium begeben. „Wir nehmen keinen richtigen Eintritt, sondern bitten um eine freiwillige Spende von 10 Euro“, so Christoph Lohuis, In diesem Jahr kamen dadurch 850 Euro zusammen, der Rest wurde privat aufgestockt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/sternwarte-neuenhaus-spendet-1000-euro-an-palliativstation-279671.html