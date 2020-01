/ Lesedauer: ca. 2min Sternsinger sammeln Spenden für Kinder im Libanon

Mit einem Gottesdienst in der St. Augustinus-Kirche hat am Freitag die Sternsingeraktion 2020 in Nordhorn begonnen. Rund 130 Kinder aus der Stadtpfarrei beteiligen sich in den nächsten Tagen am Dreikönigssingen. Auch in anderen Orten wird gesammelt.