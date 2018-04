Empfehlung - Stehpaddeln „ein idealer Sport für die Wasserstadt“

Nordhorn. Wer sich bisher mit einem Brett auf den Nordhorner Vechtesee gewagt hat, der hat sich in der Regel vom Wind führen lassen, der dort ordentlich an Kraft gewinnt und in das Surfsegel greift. Bei der neuen Trendsportart „Stand Up Paddling“ bewegen sich die Sportler ebenfalls auf Brettern stehend übers Wasser. Für den Antrieb sorgen sie aber selbst – und zwar mit einem Paddel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/stehpaddeln-ein-idealer-sport-fuer-die-wasserstadt-233600.html