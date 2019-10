Empfehlung - Statt ZOB bald Stadthäuser und ein Hafenbecken?

Nordhorn 14 Büros aus ganz Deutschland hatten an dem Planungswettbewerb teilgenommen. Einstimmig sprach das hochkarätig besetzte Preisgericht sich für den Entwurf des Nordhorner Architekten Jan Lindschulte aus. Alle drei Siegerentwürfe sollen in einigen Wochen in einer Bürgerversammlung zur Diskussion gestellt werden und als Basis für konkretere Planungen dienen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/statt-zob-bald-stadthaeuser-und-ein-hafenbecken-322005.html