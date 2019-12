Empfehlung - Startschuss für zweites Feuerwehrhaus an Denekamper Straße

Nordhorn Ist „viel Wasser von oben“ ein gutes Omen für das Neubauprojekt der Feuerwehr? Bürgermeister Thomas Berling deutete den Regen beim symbolischen ersten Spatenstich für die „Feuerwache Süd“ jedenfalls so. Trotzdem griffen Bürgermeister, Architekt, Vertreter der Feuerwehr und der am Bau beteiligten Behörden am Freitagmittag zum Spaten und gaben mit einem Spatenstich das Startsignal für den Neubau.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/startschuss-fuer-zweites-feuerwehrhaus-an-denekamper-strasse-333670.html