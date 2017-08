Empfehlung - Starke Schotten bei den „2. Grafschafter Highland-Games“

Brandlecht. Der Himmel ist wolkenverhangen über den Brandlechter Sportplätzen und kühler Regen fällt unentwegt herab, als am frühen Samstagnachmittag „Scotland the Brave“ ertönt. Dem Wetter trotzend, ziehen die Dudelsackspieler der „City of Nordhorn Pipes and Drums“ anmutig auf das Gelände – gefolgt von starken Männern und Frauen, die sich den „Grafschafter Highland-Games“ stellen wollen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/starke-schotten-bei-den-2-grafschafter-highland-games--203542.html