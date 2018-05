Empfehlung - Star-Klarinettist Giora Feidman gastiert in St. Augustinus

gn Nordhorn. Der 81-jährige Giora Feidman, weltweit als „der“ Klezmer-Klarinettist bekannt, geht im Herbst auf Tournee mit dem in Fachkreisen ebenso bekannten Spitzenensemble „Rastrelli-Cello-Quartett“. Pfarrer Ulrich Högemann freut sich sehr, dass der Künstler trotz seines hohen Alters auch wieder nach Nordhorn kommt. Am Dienstag, 13. November, konzertiert er zusammen mit dem „Rastrelli-Cello-Quartett“ um 20 Uhr in der St. Augustinus-Kirche.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/star-klarinettist-giora-feidman-gastiert-in-st-augustinus-236385.html