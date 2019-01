Empfehlung - „Staelberg“ in Brandlecht verschwindet: Was kommt danach?

Nordhorn Regelmäßig rufen neugierige Brandlechter bei Georg und Petra Veldboer an und haben vor allem eine drängende Frage: „Was passiert denn nun mit der Gaststätte Staelberg?“ Am 15. Oktober vergangenen Jahres haben die beiden ihre Gaststätte an der Engdener Straße offiziell geschlossen. Eine Geschichte, die drei Familiengenerationen umspannt, kommt damit zu einem Ende. Seit 1980 wurde „Staelberg“ von Georg und Petra Veldboer geführt. Vor vier Jahren feierte die Gaststätte ihr 100-jähriges Bestehen, nun hören die beiden „aus Altersgründen“ auf, um mehr Zeit für sich sowie für ihre Enkelkinder zu haben. Eine Nachfolge gibt es nicht, weshalb das Grundstück samt Immobilien verkauft wurde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/staelberg-in-brandlecht-verschwindet-was-kommt-danach-275233.html