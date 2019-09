Empfehlung - Städtische Galerie zeigt neue Ausstellung „Umordnungen“

Nordhorn Die Städtische Galerie Nordhorn nimmt in ihrer neuen Ausstellung Bezug auf eine Entwicklung in der zeitgenössischen Kunst, in der die Teilhabe des Publikums einen immer größeren Stellenwert einnimmt. Außerdem feiert die Galerie mit diesem Projekt zugleich den 20. Geburtstag ihrer Kunstschule. Im GN-Interview erzählt Leiter Dr. Thomas Niemeyer, was die Ausstellung ausmacht und was er der Kunstschule für die Zukunft wünscht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/staedtische-galerie-zeigt-neue-ausstellung-umordnungen-317245.html