Empfehlung - Städtische Galerie zeigt die Ausstellung „Biomorphelia“

Nordhorn Transparent und großzügig gebaut hat Dorothee Diebold ihre Ausstellung „Biomorphelia“ in der Städtischen Galerie Nordhorn. Der Craig-Pavillon erscheint nahezu in seiner ganzen Klarheit als luftiger Raum architektonischer Leichtigkeit. Großformatige Bilder, rhythmisch gehängt in Serien, im Duo oder Solo, und skulpturale Bildobjekte heben sich in ihren Dunkeltönen als markanter Kontrast von den großen weißen Wänden ab oder scheinen regelrecht in den Raum zu fließen. Die bis ins tiefe Schwarz abgestuften Hell-dunkel-Stufen der Oberflächen auf Bildern und organisch geformten Objekten wirken auf den weiten Blick erst einmal wie monochrome Malereien. Doch mit abnehmender Distanz des Betrachters und dem Wechsel von Perspektive und Licht offenbaren sie sich als bizarre Farb- und abstrakte Formenlandschaften, in denen überraschend punktuell gesetzte Glitzer aufblitzen und dem Werk wie der Inszenierung der Ausstellung einen zum Teil ästhetisierenden Gesamteindruck geben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/staedtische-galerie-zeigt-die-ausstellung-biomorphelia--332883.html