Städtische Galerie Nordhorn wird zum Kunstwerk

Nordhorn Die in Offenbach lebende und arbeitende Künstlergruppe „YRD.Works“ hat am Sonntag im Beisein vieler Gäste den ihr verliehenen Kunstpreis der Stadt aus der Hand des Bürgermeisters Thomas Berling entgegengenommen. Zum Kunstpreis gehört eine Einzelausstellung, die in Verbindung mit der Preisverleihung eröffnet wird. Die ausgezeichnete Künstlergruppe „YRD.Works“ präsentiert die Installation „Doubles“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/staedtische-galerie-nordhorn-wird-zum-kunstwerk-286090.html