Städtische Galerie Nordhorn: Werke von Kunstpreisträgerin

Nordhorn Unter dem Eindruck der rassistisch motivierten Morde am 19. Februar in Hanau, ihrer Heimatstadt, hat Michaela Meise das Stück „Cemalim“ des türkischen Musikers Erkin Koray in deutscher Übersetzung eingespielt und dazu ein Video produziert, das nun in Nordhorn erstmals zu sehen ist. „Die Künstlerin hat gemeinsam mit der Leitung der Galerie entschieden, das Stück im ersten Teil ihrer Präsentation mit dem Titel ,Totenklage‘ alleine zu zeigen, auch um die Bedeutung eines Themas wieder sichtbar zu machen, das aufgrund der Corona-Pandemie allzu schnell aus der breiten öffentlichen Aufmerksamkeit verdrängt wurde“, heißt es von den Veranstaltern.

In ihren künstlerischen Arbeiten verwebt Michaela Meise Populärkultur, Zeitgeschichte und eigene biografische Bezüge zu hintergründigen und poetischen Erzählungen. Ihre Version von „Cemalim“, ein musikalischer und künstlerischer Brückenschlag zwischen Zeiten und Kulturen, widmet sie den Opfern und Hinterbliebenen in Hanau. Zeitgleich gehört das Stück, das im Rahmen einer Kooperation entstanden ist, auch zum Ausstellungsprogramm von „Tell me about yesterday tomorrow“ im NS-Dokumentationszentrum München. Michaela Meise wurde 1976 in Hanau geboren und lebt in Berlin. Sie studierte von 1996 bis 2000 an der Kunsthochschule Kassel und von 2000 bis 2003 an Städelschule Frankfurt. Seither hatte sie zahlreiche internationale Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen.

Zu sehen ist die Ausstellung bei freiem Eintritt von Sonntag, 14. Juni, bis Freitag, 24. Juli, in der Städtischen Galerie Nordhorn, Vechteaue 2, dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr. Anstelle einer klassischen Eröffnung ist die Ausstellung am Sonntag, 14. Juni von 14 bis 18 Uhr geöffnet, und das Team der Städtischen Galerie empfängt während dieser Zeit die Besucher zum Gespräch. Die Veranstalter bitten um das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Ausstellungsraum.