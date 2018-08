Empfehlung - Stadtteilbüro Blanke schließt Ende Oktober

Nordhorn Das von der Stadt Nordhorn betriebene Quartiersbüro im Stadtumbaugebiet Blanke am Gildehauser Weg 79 wird zum 31. Oktober schließen. Die Stadt plant, die Bewohner des Stadtteils weiterhin über Pressemitteilungen in den örtlichen Zeitungen und Lokalmedien sowie im Internet über Neuigkeiten zu informieren. Außerdem sollen neue Schaukästen am Gildehauser Weg Ecke Daimlerstraße installiert werden. Mit Informationsveranstaltungen zu neuen Projekten auf der Blanke sowie zum Stadtumbau im Allgemeinen soll auch zukünftig die Transparenz des Stadtumbauprozesses gewährleistet werden und die Stadtverwaltung vor Ort präsent bleiben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/stadtteilbuero-blanke-schliesst-ende-oktober-248302.html