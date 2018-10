Stadtrundgänge für Migrantinnen in Nordhorn gestartet

Nordhorn Mit großem Erfolg ist das neue Integrationsangebot des Gleichstellungsbüros der Stadt Nordhorn gestartet: Neun Frauen mit Migrationshintergrund nahmen am ersten von insgesamt vier geplanten Rundgängen durch Nordhorn teil. Unter dem Oberthema „Sich bewegen!“ erkundeten sie verschiedene Stationen.

Erstes Ziel des Rundgangs war die Volkshochschule Grafschaft Bentheim (VHS). Hier führte die stellvertretende VHS-Leiterin Karola Langenhoff durch das Gebäude und stellte verschiedene Angebote aus dem VHS-Programm vor. Im Yoga-Raum durften die Teilnehmerinnen direkt einige Übungen ausprobieren.

Anschließend ging es weiter zum Delfinoh Hallen- und Freibad. Schwimmmeisterin Sarah Kerkhoff zeigte die Besonderheiten des erst vor wenigen Jahren eröffneten Sport- und Familienbades. Unter anderem wurden die Duschanlagen begutachtet, die Funktionsweise der Spinde erläutert und die Eintrittspreise für Einzelpersonen und Familien dargelegt. Von besonderem Interesse war die Tiefe der einzelnen Becken, denn viele der Teilnehmerinnen können noch nicht schwimmen. Auch ein Gang über das Außengelände zum Sportbecken durfte nicht fehlen, das dank der warmen Temperaturen noch rege genutzt wird.

Dritte und letzte Station des Rundgangs war das Haus des Sports. Hier zeigte Ute Klokkers vom Kreissportbund die Einrichtung und erläuterte die Arbeit für die Sportvereine. Sie führte die Teilnehmerinnen zu den Indoor-Soccerfeldern, zur Sportkegelbahn und in die Turnhalle. Auch die Zimmer im angeschlossenen Hostel „MoveInn“ wurden gezeigt.

Zum Abschluss der Veranstaltung wurden die Erlebnisse noch einmal mit allen Frauen durchgesprochen. „Viele Informationen wurden wiederholt, da einige der Teilnehmerinnen noch sehr geringe Deutschkenntnisse haben“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Während der Veranstaltung wurde eine Kinderbetreuung im Jugendzentrum an der Denekamper Straße angeboten. So sollte auch Müttern ermöglicht werden, an diesem Integrationsangebot teilzunehmen. Dieses Angebot wurde von den Teilnehmerinnen sehr gut angenommen und steht auch bei den folgenden Rundgängen wieder zur Verfügung“, meinen die Organisatoren.

Bereits am Donnerstag, 18. Oktober, startet um 9 Uhr der nächste Rundgang. Dann geht es um das Oberthema „Neues wagen!“. Hierzu haben sich bereits rund 20 Frauen angemeldet. Die dritte Tour folgt dann am Donnerstag, 25. Oktober, um 14.30 Uhr, zum Thema „Rund ums Rathaus“ und die vierte Tour am Mittwoch, 7. November, um 9 Uhr, zum Thema „Wo bekomme ich Hilfe?“

Die Stadtrundgänge für Frauen aus aller Welt sind ein Angebot der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Anja Milewski in Kooperation mit dem Arbeitskreis Migrantinnen.

Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Seite www.nordhorn.de/gleichstellung sowie unter Telefon 05921 878-237.