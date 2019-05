„Stadtradeln“-Botschafter besucht die Grafschaft

„Hoher Besuch“ in der Grafschaft: Rainer Fumpfei, „Stadtradeln“-Botschafter und motivierter Werbe- und Sympathieträger für das Fahrradfahren, machte auf seiner vierwöchigen Rundreise durch die Bundesrepublik Station in Bad Bentheim und in Nordhorn.