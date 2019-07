Empfehlung - Stadtpark wird zur Kultur-Oase

Nordhorn Das sprichwörtliche „Bergfest“ hat der „Nordhorner Musiksommer 2019“ am Sonnabend erlebt. Die seit 1994 im sommerlich-lauschigen Ambiente des Stadtparks in Szene gesetzte Reihe von Open-Air-Konzerten erweist sich auch im 26. Jahr als Publikumsrenner. Im Gespräch mit den GN berichtet Kerstin Spanke vom veranstaltenden Fachbereich Kultur der Stadt Nordhorn von einer seit Jahren stetig steigenden Besucherzahl. So habe man beim diesjährigen Auftaktkonzert mit der „Vanja Sky Band“ 400 Zuhörer und beim Auftritt von Deutschrocker Alexander Knappe am 6. Juli gar 700 Zuhörer gezählt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/stadtpark-wird-zur-kultur-oase-308899.html