Empfehlung - Stadtmuseum widmet dem Jahr 1968 in Nordhorn Ausstellung

Nordhorn Am 17. Februar 1968 landete auf dem Nordhorner Flugplatz Klausheide ein besonderer Gast: die britische Schauspielerin Diana Rigg. Die Nordhorner Textilfirma Povel hatte sie für eine exklusive „Mrs. Emma Peel-Kollektion" gewinnen können. Mit ihrer Hauptrolle als ebenso selbstbewusste wie attraktive Emma Peel in der Fernsehserie „Mit Schirm, Charme und Melone" war Diana Rigg auch in Deutschland ein Star.