Stadtbibliothek: Herbst zeigt seine literarischen Seiten

tk/nom Nordhorn. Von einer Ausstellung der international renommierten Magnum-Fotoagentur bis hin zur Lesung mit dem Bestsellerautor Peter Prange reicht das Veranstaltungsangebot für den Herbst 2017 in der Stadtbibliothek.

Eintrittskarten für die Veranstaltungen gibt es in der Stadtbibliothek am Büchereiplatz, in der Buchhandlung Viola Taube an der Hauptstraße, beim VVV-Stadt- und Citymarketing Nordhorn an der Firnhaberstraße sowie an der Abendkasse. Bei Veranstaltung in Kooperation mit der GN-Card gibt es bei Vorlage der Servicekarte maximal zwei ermäßigte Eintrittskarten. Insgesamt lädt die Stadtbibliothek zu sieben Veranstaltungen ein. Das Programm beginnt morgen und endet im Dezember.

„Menschen auf der Flucht“ zeigt die gemeinsame Fotoausstellung der Agentur Magnum und Amnesty International. Zu sehen gibt es Bilder aus den vergangenen 70 Jahren, festgehalten von Magnum-Fotografen. Eröffnet wird die Ausstellung heute um 19 Uhr mit einer Einführung durch Thomas Niemeyer, Leiter der Städtischen Galerie Nordhorn. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung dauert bis 30. September.

Peter Prange. Foto: Gerster

Mit „Unsere wunderbaren Jahre“ legte Bestseller-Autor Peter Prange einen Roman vor, der die Geschichte der Bundesrepublik von der Währungsreform bis zum Euro begleitet. Am Mittwoch, 6. September, um 20 Uhr lädt die Stadtbibliothek zu einer Lesung ein. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Bei Vorlage der GN-Card gibt es 1 Euro Ermäßigung.

Rainer Rudloff. Foto: Nistler, Ganderkesee

Sprachkünstler Rainer Rudloff tritt mit seinem Programm „Welchen Teil von mir wünschen Sie zu speisen?“ am Mittwoch, 27. September, um 190 Uhr auf. Er unterhält sein Publikum mit Texten von Roald Dahl und Douglas Adams („Per Anhalter durch die Galaxis“). Laut Veranstalter ist feinster britischer Humor zu erwarten. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Mit GN-Card gibt es 1 Euro Rabatt.

Fee Badenius. Foto: Suuck

Zu seinem 25. Jubiläum präsentiert das städtische Gleichstellungsbüro einen musikalisch-literarischen Abend. Fee Badenius tritt mit ihrem Programm „Feederleicht“ am 27. Oktober, um 19.30 Uhr vor Nordhorner Publikum. Der Eintritt kostet 18 Euro, mit GN-Card gibt es 1 Euro Rabatt.

Max Goldt. Foto: Martens

Schriftsteller, „Titanic“-Autor und Musiker Max Goldt zeichnet mit Wortwitz und einem Hang zum Ausschweifen alltägliche und skurrile Geschichten nach. „Lippen abwischen und lächeln“, nennt er sein Programm, das am Mittwoch, 15. November, um 20 Uhr zu sehen ist. Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. GN-Card-Rabatt: 1 Euro.

Denis Scheck. Foto; Schwiering

Literaturkritiker Denis Scheck stellt am Montag, 27. November, um 20 Uhr, das Leben und Werk von Autorin Jane Austen vor, unter dem Titel „Vernunft und Gefühl“. Vor 200 Jahren starb die englische Schriftstellerin. Ihre Werke sind bis heute beliebt und Vorlagen für viele Verfilmungen. Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Mit GN-Card gibt es 1 Euro Rabatt.

Erna de Vries. Foto: privat

Erna de Vries war 19 Jahre alt, als ihre Mutter 1943 nach Auschwitz deportiert wurde. Als eine der letzten Überlebenden des Holocaust löst sie bis heute das Versprechen ein, das sie ihrer Mutter gab: Zeugnis abzulegen. „Der Auftrag meiner Mutter“ ist auch ihr Thema am Montag, 11. Dezember, um 18 Uhr. Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Mit GN-Card gibt es 1 Euro Rabatt. Die Eintrittsgelder werden gespendet für die Stiftung Jüdischer Nationalfonds: „Schenken Sie Bäume für Israel“.

Das Programm ist auf der Internetseite unter www.stadtbibliothek-nordhorn.de abrufbar.