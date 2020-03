Empfehlung - Stadtbibliothek bietet Lesung zum Internationalen Frauentag

Nordhorn. Am Freitag, 13. März, wird die Psychotherapeutin und Journalistin Claudia Haarmann ab 20 Uhr in der Stadtbibliothek Nordhorn ihre Bücher vorstellen. Schwerpunkt von Haarmanns Arbeit ist seit über 25 Jahren das oft angespannte Verhältnis zwischen Müttern und Töchtern. Auch der Kontaktabbruch innerhalb der Familie wird in ihren Werken immer wieder thematisiert. Sie spricht sich für eine neue Beziehungskultur zwischen Müttern und Töchtern aus. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/stadtbibliothek-bietet-lesung-zum-internationalen-frauentag-346589.html