Empfehlung - Stadt schafft im GIP mehr Platz für Betriebe

Nordhorn „Innenentwicklung“ nennt die Stadtplanung den Versuch, in bereits fertig erschlossenen und entwickelten Gebieten nachträglich die Bebauung zu verdichten. Das wird immer mehr zur gesetzlichen Vorgabe und ist auch in Nordhorn in innerörtlichen Wohngebieten längst üblich. Jetzt will die Stadt diese Vorgabe auch im Gewerbe- und Industriepark GIP umsetzen: Vorhandene Freiflächen zwischen den einzelnen Gewerbegrundstücken sollen für Betriebserweiterungen und Neuansiedlungen nutzbar gemacht werden. Konkret heißt das: Ausgewählte Teile der recht großzügig bemessenen Grün- und Waldzonen zwischen den Betriebsgrundstücken sollen weichen, um mehr Gewerbefläche zu schaffen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/stadt-schafft-im-gip-mehr-platz-fuer-betriebe-243658.html