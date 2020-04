/ Lesedauer: ca. 3min Stadt Nordhorn will Raupen in die Falle locken

Auch in diesem Jahr droht eine Eichenprozessionsspinner-Plage in der Grafschaft. Mit einem Lockstoff, der nach frischen Eichenblättern riecht, sollen die Raupen mit den gefährlichen Härchen in Fallen gelockt werden. 200 Fallen werden jetzt montiert.