Stadt Nordhorn will kurzfristig mehr Betreuungsplätze

Als Reaktion auf den gestiegenen Bedarf an Betreuungsplätzen in Kitas und Krippen will die Stadt Nordhorn kurzfristige Lösungen schaffen. Zwischen 30 und 40 Betreuungsplätze müssen laut Bürgermeister Thomas Berling bis Ende des Jahres realisierbar sein.