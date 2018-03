Empfehlung - Stadt Nordhorn will den Klimaschutz weiter stärken

gn Nordhorn. „Klimaschutzmaßnahmen lohnen sich für Nordhorn immer in mehrfacher Hinsicht“, begründet Bürgermeister Thomas Berling das intensive, aufwendige Engagement. „Die Maßnahmen senken unsere Ausgaben für Energie, Infrastruktur und Instandhaltung und schonen somit langfristig die Geldbeutel der Steuerzahler. Gleichzeitig leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und führen nicht zuletzt zu einer nachhaltigen Steigerung der Lebensqualität in unserer Stadt.“ Im Klimaschutz setzt die Stadt auf Fördergelder: Zwischen 20 und 50 Prozent liegen üblicherweise die Fördersätze, die Land, Bund und EU für Maßnahmen im Klimaschutz bereitstellen. Die übrigen Kosten trägt die Stadt selbst. In einer Pressemitteilung kündigt die Stadt an, das 2017 vom Rat beschlossene Radverkehrskonzept in den kommenden Jahren ins Zentrum der Planungen zu stellen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/stadt-nordhorn-will-den-klimaschutz-weiter-staerken-227899.html