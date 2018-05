Empfehlung - Stadt Nordhorn warnt vor Eichenprozessionsspinnern

gn Nordhorn. Auch in diesem Jahr sind zahlreiche Eichenbäume in Nordhorn wieder von Raupen des Eichenprozessionsspinners befallen. Die Stadtverwaltung warnt davor, den Tieren zu nahe zu kommen. Ihre Nesselhaare können schwere allergische Reaktionen auslösen. Mitte April sind die markanten, haarigen Raupen geschlüpft. Mittlerweile sind sie an vielen Eichen und in deren Umgebung zu sehen. In großen Gruppen bewegen Sie sich prozessionsartig an den Baumstämmen hinauf und hinunter, um an die Blätter zu gelangen. Im Juli werden die Raupen sich dann in Kokons verpuppen, um wenige Wochen später als Nachtfalter zu schlüpfen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/stadt-nordhorn-warnt-vor-eichenprozessionsspinnern-236482.html