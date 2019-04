Empfehlung - Stadt Nordhorn versteigert über Online-Auktion Fundsachen

Nordhorn Die Stadt Nordhorn versteigert wieder Fundsachen in einer Online-Auktion. Sie startet am Donnerstag, 16. Mai, um 17 Uhr und endet am Sonntag, 26. Mai, um 17 Uhr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/stadt-nordhorn-versteigert-ueber-online-auktion-fundsachen-294106.html