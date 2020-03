Nordhorn Die Stadt Nordhorn versteigert Fundsachen in einer Online-Auktion. Die Auktion startet am Donnerstag, 7. Mai, um 18 Uhr und endet am Sonntag, 17. Mai, um 18 Uhr. Eine Vorschau wird bereits ab dem 9. April auf der Internetseite www.sonderauktionen.net zur Verfügung gestellt. Über diese Seite erfolgt dann auch der Zugang zur Auktion. Es kommen unter anderem 123 Fahrräder zur Versteigerung. Neben zahlreichen Damen-, Herren- und Kinderfahrrädern sind darunter auch vier Mountainbikes und ein Mofa. Außerdem werden Schmuck, Brillen, Smartphones und andere elektronische Geräte versteigert, die ebenfalls beim Fundbüro abgegeben wurden. Wer unter den angebotenen Gegenständen einen eigenen, vermissten Gegenstand entdeckt, kann sein Eigentumsrecht bei der Stadt Nordhorn anmelden und die Herausgabe der Fundsache verlangen.