Stadt Nordhorn vergibt wieder Ehrenamts-Pässe

Nordhorn Die Aktion richtet sich grundsätzlich an Ehrenamtliche jedes Alters. Die Stadt ruft die Bevölkerung dazu auf, ehrenamtlich Tätige aus allen Bereichen und insbesondere auch Jugendliche für die Vergabe der Ehrenamts-Pässe vorzuschlagen. Es ist jedoch auch möglich, sich selbst vorzuschlagen. In einer festlichen und unterhaltsamen Feier am 2. Dezember werden die Ehrenamts-Pässe samt Urkunden überreicht.

Die Zahl der möglichen Vorschläge hängt von der Vereinsgröße ab. So können Vereine mit bis zu 250 Mitgliedern maximal drei Personen für den Ehrenamts-Pass vorschlagen. Pro 250 weitere Mitglieder darf eine weitere Person vorgeschlagen werden. Somit kann etwa ein Verein mit 3000 bis 3250 Mitgliedern bis zu 15 Personen vorschlagen.

Auch können ehrenamtlich tätige Einzelpersonen auch unabhängig von einem Verein vorgeschlagen werden.

Wer für einen Ehrenamts-Pass vorgeschlagen wird, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen: Erwachsene über 25 Jahre müssen das Ehrenamt bereits seit mindestens fünf Jahren ausüben.

Das Verfahren

Nähere Informationen zu den Vergaberichtlinien erteilt Gabi Hülsmann vom Ratsbüro der Stadt Nordhorn unter Telefon 05921 878191 oder per E-Mail an gabriele.huelsmann@nordhorn.de .

Der städtische Arbeitskreis Ehrenamt prüft die Vorschläge und wählt entsprechend der Richtlinien aus. Ein Rechtsanspruch auf einen Ehrenamts-Pass besteht nicht. Die Arbeitskreismitglieder appellieren an die Fairness und bitten darum, die Vorschlagsformulare wahrheitsgemäß und vollständig auszufüllen, damit die Vergabe für alle fair erfolgen kann.

Die Vorschläge sind bis zum 21. Juni an die Stadt Nordhorn, Ratsbüro, Postfach 2429, 48522 Nordhorn, zu richten. Das für die Vorschläge zwingend zu verwendende Formular steht im Internet auf der Seite www.nordhorn.de/ehrenamt als Download zur Verfügung oder kann telefonisch im Ratsbüro angefordert werden.

Vergünstigungen mit dem Pass

Mit dem Pass sind für die Dauer eines Jahres zahlreiche Vergünstigungen für die Inhaber verbunden. So gewähren zum Beispiel sämtliche Nordhorner Sportvereine bei Vorlage des Passes freien Eintritt (Stehplatz) zu allen Sportveranstaltungen. Ausgenommen sind Sonderveranstaltungen wie beispielsweise Pokalspiele. Darüber hinaus erhalten Passinhaber vergünstigte Eintrittskarten beispielsweise für die Sportgala, den Besuch des „Delfinoh“-Bades, Theatervorstellungen und weitere Veranstaltungen aus dem Kulturprogramm der Stadt Nordhorn (außer Sonderveranstaltungen), den Besuch des Tierparks, die UCI Kinowelt Nordhorn sowie für Fahrten mit den Vechtebooten des VVV.