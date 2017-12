Stadt Nordhorn vergibt 101 Ehrenamtspässe

„Stützen der Gesellschaft“ und „Garanten für Lebensqualität“ – mit Lob und Verweisen auf die Notwenigkeit unentgeltlichen Engagements wurde am Donnerstagabend nicht gespart. Die Stadt hat in Brandlecht den Ehrenamtspass 2018 an 101 Engagierte verliehen.