Stadt Nordhorn unterstützt Spendenmarathon für Erdbebenopfer

Die Stadt Nordhorn wird den örtlichen Spendenmarathon des Vereins „Kinder Heilen“ für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien unterstützen. Die Vorstandsmitglieder des gemeinnützigen Vereins haben Bürgermeister Thomas Berling ihre Pläne vorgestellt. Mit Unterstützung der Nordhorner und Grafschafter Bevölkerung wollen sie gezielt Hilfsgüter in die betroffenen Gebiete bringen. Dies teilt die Nordhorner Stadtverwaltung am Freitag mit.

Ziel: 150.000 Euro sammeln

Am Freitagvormittag haben sich der Vereinsvorsitzende Mehmet Satar, der zweite Vorsitzende Metin Ceylar und Kassierer Ünal Keklik vom „Kinder Heilen“ mit Bürgermeister Thomas Berling im Rathaus getroffen. Sie wollen effektiv und schnell vor Ort helfen. Mit einem Spendenmarathon wollen sie dafür 150.000 Euro sowie Sachspenden sammeln. „Wir hatten unseren Verein ursprünglich gegründet, um kranken Kindern weltweit zu helfen. Aber jetzt nach der Katastrophe geht es nicht mehr nur um die Kinder, sondern um alle, die dort und in Syrien in Not sind“, erläutert Satar.

In den nächsten Tagen werden einige Mitglieder des Vereins in das Katastrophengebiet fliegen, um so gut es geht die Grundversorgungen der Notbedürftigen zu sichern. Die Kosten für Reise und Verpflegung übernehmen die freiwilligen Helfer jeweils für sich selbst. „Jeder einzelne Cent der Spenden wird für Hilfsgüter wie elektrische Heizungen, Gasflaschen, haltbare Lebensmittel, Babynahrungen, Winteranzüge für Kinder, Babyartikel, Hygieneartikel wie Zahnbürsten, Zahnpasten und Damenhygiene-Artikel verwendet. Diese Dinge werden wir den Notbedürftigen direkt aushändigen“, verspricht Satar.

„Not im Katastrophengebiet macht betroffen“

Bürgermeister Thomas Berling dankte den Vereinsmitgliedern für ihr Engagement: „Die vielen Familien in Nordhorn, die ursprünglich aus der Türkei und aus Syrien stammen, sind ein wichtiger Teil unserer bunten und lebendigen Stadtgemeinschaft. Die Not der Verwandten und Freunde im Katastrophengebiet macht uns darum alle betroffen. Die Stadt Nordhorn wird selbstverständlich einen Beitrag dazu leisten, den Menschen dort zu helfen. Und ich würde mich freuen, wenn sich möglichst viele Nordhorner mit ihrer Spende anschließen“, so Berling.

Bereits am vergangenen Mittwoch hatte das Thema Erdbebenhilfe auf der Tagesordnung des Verwaltungsausschusses gestanden. Politik und Verwaltung waren sich einig, dass die Stadt Nordhorn einen Beitrag leisten wird. Ob dies in Form von Geld- oder Sachspenden sein wird oder Reisekosten übernommen werden, wird in den nächsten Tagen präzisiert. Zur nächsten Sitzung wird Bürgermeister Thomas Berling in Abstimmung mit den Ehrenamtlichen einen konkreten Vorschlag machen, über den die Politik abstimmen wird.

Die Mitglieder von „Kinder Heilen“ freuen sich über die Unterstützung der Stadt und des Bürgermeisters: „Nordhorn ist dafür bekannt, dass die Menschen hier in schwierigen Zeiten alle zusammenstehen und sich gegenseitig helfen. Es ist gut, dass wir auf diese starke Gemeinschaft zählen können und wir bitten um zahlreiche Spenden“, sagt der Vorsitzende Mehmet Satar.

Überblick über Spendenaktionen

Neben dem Verein „Kinder Heilen“ stehen Bürgermeister Thomas Berling und sein Team im Rathaus mit weiteren Initiativen, Vereinen und Privatpersonen in Kontakt, die in Nordhorn Hilfsaktionen organisieren. Eine Übersichtsliste stellt die Stadt Nordhorn auf ihrer Internetseite unter www.nordhorn.de/erdbebenhilfe zusammen. Die Liste wird laufend erweitert und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.