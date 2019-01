Empfehlung - Stadt Nordhorn sieht sich auf einem Höhenflug

Nordhorn. Der Bürgermeister der Kreisstadt sparte in seiner Ansprache im voll besetzten Kulturzentrum Alte Weberei nicht an Superlativen. Er scheute auch nicht den Vergleich des heutigen Nordhorns mit seiner Blütezeit während der Textilära, die in Kürze in einer Neuauflage des Musicals „Goodbye Klein-Amerika“ auf die Bühne des Kulturzentrums kommt. Damals war Nordhorn eine „Boomtown“, heute trifft die Bezeichnung wieder zu. – Das Musical aus der Feder von Thomas Kriegisch (Komponist und Texter) und Werner Straukamp (Texte), stand ebenso auf dem Programm des Neujahrsempfangs, wie das Stadtmuseum Nordhorn mit seiner Sammlung zur Textilgeschichte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/stadt-nordhorn-sieht-sich-auf-einem-hoehenflug-275038.html