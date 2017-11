Empfehlung - Stadt Nordhorn gedenkt der Reichspogromnacht

tk Nordhorn. Unter einen neuen Aspekt haben die Schüler der Oberschule Deegfeld mit ihrem Klassenlehrer Christian Wörsdörfer am Donnerstagabend das Gedenken an die Reichspogromnacht von 1938 in Nordhorn gestellt. Leitmotiv waren Schicksal und Werke des 1904 in Osnabrück geborenen und 1944 in Auschwitz ermordeten jüdischen Malers Felix Nussbaum und seiner Cousine Auguste. Sie lebte als 15-Jährige zur Zeit des Pogroms bei der Familie Betty und Erich Salomonson an der Hauptstraße 48 und berichtete später in ihren Lebenserinnerungen über die Nordhorner Zeit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/stadt-nordhorn-gedenkt-der-reichspogromnacht-214161.html