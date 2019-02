Empfehlung - Stadt Nordhorn fällt Bäume am Ems-Vechte-Kanal

Nordhorn Am parallel zum Ems-Vechte-Kanal verlaufenden Bereich des Hohenkörbener Wegs sind mehrere Bäume gefällt worden. „Insgesamt wurden sieben Bäume entfernt“, bestätigt Pressesprecher Henrik Eickelkamp auf Anfrage der GN. Notwendig wurden die Fällungen, da noch in diesem Jahr die Straßendecke der Hohenkörbener Straße, insbesondere im Bereich der Einmündung zum Altendorfer Ring, erneuert werde. Die vorbereitenden Arbeiten müssten allerdings bereits vorher abgeschlossen sein, damit sie nicht in die Brut- und Setzzeit lägen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/stadt-nordhorn-faellt-baeume-am-ems-vechte-kanal-282077.html