Empfehlung - Stadt Nordhorn diskutiert über Umgang mit Ehrenbürgern

gn Nordhorn. „Ehrenbürgerschaften einer Stadt sind Produkt ihrer jeweiligen Zeit. Für uns geht es nicht um Anklage, sondern um das Verstehen, wie es zur Ehrenbürgerschaft kam, um herauszufinden, wie wir heute damit umgehen können.“ So lautete jüngst das Fazit von Prof. Dr. Christoph Rass im Kulturausschuss der Stadt Nordhorn. Der Historiker von der Universität Osnabrück stellte in einem Impulsvortrag die Möglichkeiten vor, wie Kommunen kritisch mit ihrem lokalhistorischen Erbe umgehen können. Die Stadt will nun die Biografien aller sechs Ehrenbürger wissenschaftlich prüfen lassen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/stadt-nordhorn-diskutiert-ueber-umgang-mit-ehrenbuergern-228610.html