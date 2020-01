Empfehlung - Stadt Nordhorn belohnt beleuchtete Räder mit Schokoherzen

Nordhorn Mit einer besonderen Aktion will die Stadt Nordhorn für Sicherheit werben: An vier Standorten werden Fietser mit funktionierendem Fahrradlicht am Donnerstagmorgen, 16. Januar, mit Schokolade belohnt. Zu finden sind die Aktionsstände von 7 bis 8 Uhr an der Brücke Beethovenstraße/Moltkestraße, an der Bentheimer Torbrücke, an der Schleuse am Verbindungskanal sowie an der Nürnberger Straße. Kurz anzuhalten lohnt sich, denn wer dort mit funktionierender Fahrradbeleuchtung unterwegs ist, darf sich nicht nur ein Schokoherz abholen, sondern erhält auch eine Teilnahmekarte für die Verlosung. Dank finanzieller Unterstützung durch die Kreissparkasse gibt es hochwertige Fahrradtaschen sowie Gutscheine für Nordhorner Fahrradgeschäfte im Gesamtwert von 690 Euro zu gewinnen. Auch wer ohne funktionierendes Licht unterwegs ist, erhält eine Teilnahmekarte und hat die Chance, an der Verlosung teilzunehmen. Voraussetzung ist, dass das Licht vorher repariert wird. Einsendeschluss ist der 15. Februar 2020.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/stadt-nordhorn-belohnt-beleuchtete-raeder-mit-schokoherzen-339288.html