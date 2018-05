Empfehlung - Stadt lässt Liebesschlösser an blauer Brücke knacken

Nordhorn. Ob Bernd und Steffi, Hannah und Lena oder Kerstin und Rainer: Ihre Namen haben sie und viele andere Grafschafter in ein Schloss gravieren lassen. Dicht an dicht hängen diese Schlösser als Liebesbeweis am Gitter der kleinen Brücke, die ausgangs des Vechtesees über die Vechte führt. So manches Schloss hängt hier offenbar seit mehr als 15 Jahren, darauf weisen die Datumsangaben neben den Namen der Verliebten hin. Mit dem Blick auf den Vechtesee haben sich die Paare hier einen besonderen Liebesschwur gegeben, indem sie ihr Schloss an der Brücke befestigt haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/stadt-laesst-liebesschloesser-an-blauer-bruecke-knacken-236267.html