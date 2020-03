/ Lesedauer: ca. 2min Stadt bietet Grundschülern Betreuung in den Osterferien

Eltern von Kindern im Grundschulalter haben auch in diesen Osterferien vom 30. März bis 14. April wieder die Möglichkeit, ihr Kind bei der Ferienbetreuung im Jugendzentrum an der Denekamper Straße 26 in Nordhorn betreuen zu lassen.