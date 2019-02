Empfehlung - Stadt arbeitet „mit Hochdruck“ an Deegfeld-Kitas

Nordhorn Es sieht kahl aus an der ehemaligen Hofstelle Boermann, wo heute der Verein Rappelkiste seine Kindertagesstätte betreibt. Schwere Maschinen waren Ende Januar angerückt und hatten die Bäume abgenommen. Sie zeigen deutlich, in die Kita-Erweiterung im Deegfeld kommt Bewegung. Vorerst als Übergangslösung konzipiert, soll die Kita am Döppersweg nun auf sechs Gruppen aufgestockt werden. Der nötige Platz soll in der ungenutzten Hofstelle, unmittelbar neben dem Kita-Haus eingerichtet werden. In den Sommerferien soll die Gelegenheit genutzt werden, den unmittelbar an die Außenspielfläche grenzenden Schweinestall abzubrechen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/stadt-arbeitet-mit-hochdruck-an-deegfeld-kitas-280672.html