Sportwagenfahrer geben in Hesepe Gas für guten Zweck

Nordhorn/Lingen. Am „Oortlöödiek“ dröhnten die Motoren der Boliden weltbekannter Sport- und Rennwagenmarken, die ab 10 Uhr über den gesicherten Parcours rauschten. Bei zunächst 18 Grad vibrierte die Luft und die Zuschauer kamen aus dem Staunen nicht heraus. Sie hatten die Chance, sich in die nicht endende Warteschlange einzureihen, um als Beifahrer ein paar Runden in den von Christian Veldboer und seinem Team aus Nordhorn beschrifteten und mit Nummern beklebten PS-starken Boliden mitzufahren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/sportwagenfahrer-geben-in-hesepe-gas-fuer-guten-zweck-233569.html