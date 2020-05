3000 Schutzmasken hat das Sporthaus Matenaar an die Fachklinik Bad Bentheim und an den Landkreis zur Weitergabe an mobile Pflegedienste und die Euregio-Klinik gespendet. Zur Spendenübergabe trafen sich vor dem Fachgeschäft (von links) Patrick Matenaar, Imke Louis (stellvertretende Pflegedienstleitung Fachklinik), Martin Hermeling (Pflegedienstleiter der Fachklinik), Heike Matenaar, Thomas Heinrich (Landkreis), Udo Matenaar und Mitarbeiter Ben Beniermann. Foto: Masselink