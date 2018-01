Spielschar Nordhorn zeigt ab Sonntag neue Komödie „up Platt“

„Bimekaar! Teggenmekar! Utmekaar!“ heißt das neue Stück, das die Spielschar Nordhorn am Sonntag, 7. Januar, um 14.30 Uhr im Gemeindehaus am Markt erstaufführen will. Die Eintrittserlöse werden für die Renovierung des CVJM-Heims in Bimolten spenden.