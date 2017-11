Spieletag mit Kinderliedermacher Wolfgang Hering in Nordhorn

Der traditionelle Spieletag der Stadt Nordhorn findet am Sonnabend, 18. November, in der Zeit von 10 bis 17.30 Uhr in der Alten Weberei statt. Zu den Aktionen und Informationen rund um das Thema Spielen sind besonders Kinder und Familien eingeladen.