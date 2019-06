Empfehlung - Spiel und Sport zum Abschluss der Jubiläumswoche

Nordhorn Bei dem Fest amüsierten sich hauptsächlich die Kinder mit den Bubble Balls, am Adidas-Tool, Spielmobil, beim Fußball-Darts, Speed-Short, in der Hüpfburg, auf der Rutschbahn oder an der Kletterwand. Bei hochsommerlichen Temperaturen waren besonders die Getränkestände gefragt. Abends spielte live die Band „Sundown“ für die zahlreichen Gäste.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/spiel-und-sport-zum-abschluss-der-jubilaeumswoche-305246.html