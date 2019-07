Spiel und Spaß für 21 Kinder beim Sommercamp des TVN

Nordhorn Die hauptamtlichen Sportlehrerinnen begrüßten am Montagmorgen die Kinder. Nach dem Empfang stand die „Kissen-Mal-Aktion“ als erste Aktivität auf dem Programm.

Seit zwei Jahren kümmern sich die Betreuer selbst um den Mittagstisch. Es gab unter anderem Spaghetti Bolognese und selbst gemachte Pizza. Zudem gab es immer Gemüseplatten mit Paprika, Gurken und Möhren. Die kleinen Pausen am Nachmittag versorgte das Team mit Obsttellern, Eis und Quark. Schnell vergingen die Stunden mit kleinen Spielen.

Am Dienstag wurde eine Stadtrallye veranstaltet. Highlight des Sommercamps war am Mittwoch der Tagesausflug in den Tierpark Nordhorn und einer Zooführung.

Mit Spannung fieberten die Kinder dem Donnerstag entgegen. Das Programm begann erst am Nachmittag, um dann gemeinsam mit Eltern und Geschwistern im Nordhorner Jugendzentrum zu grillen. Zu danken ist den Eltern, die durch mitgebrachte Salate zu Würstchen und Hähnchenfackeln den Grillabend unterstützten. Der Rückweg zum TVN-Sportzentrum gestaltete sich als kleine Nachtwanderung. Bevor es zur gemeinsamen Übernachtung in die TVN-Turnhalle ging, konnten sich die Kids über einen Kinoabend mit Popcorn und Salzstangen freuen. Eine schnelle Nachtruhe gab es nach dem Toben und Spielen.

Den letzten Tag des Sommercamps begannen alle Kinder mit den Betreuern beim gemeinsamen Frühstück im TVN-Sportzentrum. Viel Zeit blieb an diesem Vormittag nicht übrig, denn das Aufräumen und die Siegerehrung standen noch auf dem Programm.