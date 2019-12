Spendenhilfe für Projekt in Südafrika

Nordhorn Zur Rettung der „Crosspoint Academy“ in Strand bei Kapstadt in Südafrika hat das Unternehmen „niu norddeutsche immobilien-union“ 3000 Euro an den Lingener Verein „project:help“ gespendet. Die „Crosspoint Academy“ ist eine „low budget“-Schule für Kinder aus den umliegenden Townships oder aus finanziell schlechter gestellten Familien, die seit einem unfreiwilligen Umzug im April 2018 um ihr Fortbestehen kämpft. „Wir möchten uns bei Günter Klefing und der ,niu‘ für die tolle Unterstützung bedanken. Ohne sie und die vielen anderen Spender hätten wir dieses Projekt nicht soweit bringen können“, freut sich Barbara Greis von „project:help“. „Die Chancen stehen gut, dass die Crosspoint Academy in den nächsten Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit schafft.“ Im Rahmen einer Spendenaktion ist mittlerweile eine Summe von 114.801,70 Euro zusammengekommen, die unter anderem zur Renovierung der neuen Räumlichkeiten verwendet wird.