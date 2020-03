Spende für den Behinderten-Sport-Verein Nordhorn

Nordhorn Der Behinderten-Sport-Verein (BSV) Nordhorn durfte sich jüngst über eine Zuwendung in Höhe von 6000 Euro für die Anschaffung eines neuen Transportfahrzeugs freuen. Der Verein erhielt dieses Geld jetzt offiziell von der Grafschafter Volksbank und der VR-Stiftung der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Norddeutschland. Für die Grafschafter Volksbank überreichten Vorstand Jürgen Timmermann und Bereichsleiter Michael Weggebakker die Zuwendung vor der Sporthalle Deegfeld an Friedrich Hoegen, Vorsitzender des Behinderten-Sport-Vereins Nordhorn.

Der Verein bietet behinderten und nichtbehinderten Menschen zahlreiche Möglichkeiten, aktiv Sport zu betreiben, unter anderem Schwimmen, Hallenbosseln, Volleyball, Wassergymnastik, Wasserkorbball, Kegeln, Boule und Rehabilitations-Sport. Neben den sportlichen Aktivitäten in Schwimm- und Sporthalle der Deegfeld-Schule, im Delfinoh sowie beim Kegeln unternimmt der Verein jährlich zahlreiche weitere Aktivitäten, wie etwa Fahrradtouren und Tagesfahrten. Im Bosseln nimmt der BSV Nordhorn mit behinderten Sportlern, die sich auf mehrere Mannschaften verteilen, regelmäßig an verschiedenen Meisterschaften und Privatturnieren im näheren und weiteren Umkreis von Nordhorn teil. Dazu gehören zum Beispiel Turniere in Quakenbrück, Leer, Papenburg, Rhauderfehn, Meppen und Harsefeld sowie einmal im Jahr die Emslandmeisterschaft. Hallenbosseln ist eine nicht-paralympische Sportart für den Bereich des Behinderten- und Reha-Sportes. Es ist beim Deutschen Behindertensportverband als nationales Spiel gelistet. Jährlich werden Landes- und Deutsche Meisterschaften ausgetragen. Hallenbosseln ähnelt in Aufbau und Regeln dem Stockschießen. Die hölzernen Schiebestöcke werden als „Bosseln“ bezeichnet. Gespielt wird ausschließlich in Turnhallen. Bosseln hat mit der Sportart Boßeln trotz ähnlicher Schreibweise nichts gemeinsam.

Friedrich Hoegen erläuterte bei der Übergabe der Zuwendung: „Da wir zu den Bossel-Veranstaltungen fast immer mit zahlreichen Spielern unterwegs sind und entsprechendes Equipment mitnehmen müssen, war es für uns fast nicht mehr möglich, das alles mit privaten Autos zu bewältigen“. Mit der finanziellen Unterstützung der Grafschafter Volksbank und der VR-Stiftung sowie der Aktion Mensch Stiftung konnte der BSV vor Kurzem ein neues Fahrzeug für die Turnierfahrten der Bossel-Mannschaften und für Fahrten der behinderten Vereinsmitglieder von zu Hause zur Sporthalle und wieder zurück erwerben. Das Fahrzeug ist für neun Personen ausgelegt und verfügt über einen größeren Kofferraum, in dem das Gesamt-Equipment wie Bosselstöcke und Sporttaschen unterzubringen ist.

Grafschafter Volksbank-Vorstand Jürgen Timmermann betonte: „Gerne unterstreichen wir mit unserer Zuwendung das große und erfolgreiche Engagement des Behinderten-Sport-Vereins Nordhorn, der seinen Mitgliedern Jahr für Jahr unter anderem ein breit gefächertes Sportangebot macht. Wir dokumentieren damit auch in diesem Bereich, dass wir verlässlicher Partner der Region sind.“ Bereichsleiter Michael Weggebakker ergänzte: „Mehrfach hat sich der Behinderten-Sport-Verein Nordhorn am Wettbewerb „Sterne des Sports“ beteiligt, den die Volksbanken und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) jedes Jahr für gesellschaftlich engagierte Vereine ausrichten.“