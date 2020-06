SPD-Ratsfraktion: Stadt Nordhorn als Videoplattformbetreiber

Nordhorn „Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Nordhorn will, dass sich die Stadt mehr um Digitalisierung kümmert.“ Das teilt der Fraktionsvorsitzende Harald Krebs am Donnerstag mit. „Im Vergleich mit anderen modernen Industrieländern ist Deutschland zwar in der Industrie top, aber im öffentlichen Sektor eindeutig zu langsam unterwegs. So bieten nur einige ,Smart Cities‘ eigene digitale Dienste an“, so Krebs.

Als erstes Angebot soll die Stadt Nordhorn als neutraler Anbieter von Videokonferenzen auftreten. „Das ist recht einfach. Die städtische IT besorgt sich die Lizenzen und bietet den Zugang zu Videokonferenzen an – mit hohem Standard in Datenschutz und IT-Sicherheit. Alle Bürger und Vereine können sich dann dort anmelden und eine eigene Videokonferenz starten. Das kann dann ohne eigene Programminstallation direkt über den Browser erfolgen“, erklärt Ratsmitglied Harry Brooksnieder. Die SPD will damit für Bürger und Vereine eine Hilfe schaffen, um das Instrument Videokonferenz leicht nutzen zu können. „Während der coronabedingten Einschränkungen haben viele Menschen erstmalig neue Formen der Kommunikation wie Videokonferenzen kennengelernt. Aber sie selber in Gang zu setzen ist nicht so einfach“, weiß Brooksnieder. Die SPD will das Angebot ausdrücklich auch als Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit verstanden wissen. „Viele Vereine haben wegen der Corona-Maßnahmen auch ihr Vereinsleben einschränken müssen, auch die SPD selbst. Da blieb uns als Mittel der internen Abstimmung die Videokonferenz“, sagt die SPD-Vorsitzende Petra Alferink und fügt hinzu: „Auch wenn wir uns wieder treffen können, wollen wir Videokonferenzen für die schnelle Zusammenarbeit außerhalb der regulären Termine nutzen.“

Eine „größere Baustelle“ sieht die SPD in der digitalen Bildung. Auch hier sieht die SPD die Stadt am Zug. „Wohl alle Eltern haben erlebt, wie schwer sich Schule tut, mit Schulkindern mittels digitaler Medien zu kommunizieren“, so der Vorsitzende des Schulausschusses, Thomas Bräutigam. Auch hier will sich die SPD zunächst im Schulausschuss für eine entschlossene Herangehensweise der Stadt einsetzen.