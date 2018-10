Empfehlung - SPD Nordhorn will Hafen auf ZOB-Areal und neues VVV-Gebäude

Nordhorn Durch die Umgestaltung des ZOB zu einem Hafen werde der Verleih von Tret- und Elektrobooten im Zentrum die Verbindung Einkaufen/ Tagestourismus stärken. „Die Idee des Bürgermeisters, dort in einem Neubau für den VVV auch die VVV-Boote für die Rundfahrten zu stationieren, würde auch das Problem lösen, dass der jetzige VVV-Turm zu klein und energetisch schlecht ist. Vielleicht könnte im Keller auch das Nacht- und Winterquartier für die VVV-Boote entstehen. Für den VVV würde der Bootsbetrieb so effizienter“, meint Ratsmitglied Harry Brooksnieder. Ein Hafen würde den Wasserstadt-Charakter mit Vechte, Kanälen, Grachten und Vechtesee verstärken. Die „Jantje“ sollte dort einen gut sichtbaren Platz haben, vielleicht auch andere Boote. „Je mehr zu sehen ist, je mehr sich bewegt, desto attraktiver wird der Raum am Wasser empfunden“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Harald Krebs.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/spd-nordhorn-will-hafen-auf-zob-areal-und-neues-vvv-gebaeude-259934.html