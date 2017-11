SPD: Nordhorn-Tourismus mit mehr Wohnmobilplätzen ankurbeln

tk Nordhorn. Eine Erweiterung des gut ausgelasteten Wohnmobilstellplatzes am Vechtesee will die SPD prüfen lassen. Ihr Fraktionsvorsitzender Harald Krebs verweist auf Untersuchungen, wonach Wohnmobiltouristen um die 40 Euro pro Tag ausgeben, also „für gute Umsätze in Gastronomie und Einzelhandel sorgen“. Das nütze der Stadt, deshalb solle für diese Touristengruppe mehr getan werden.

Mehr Stellplätze für Wohnmobile könnten aus Sicht der SPD auf einer neuen Fläche im Bereich des Sportparks oder einer Fläche gegenüber des jetzigen Wohnmobilstellplatzes am Heseper Weg geschaffen werde. Die Verwaltung soll beide Vorschläge prüfen.

Zudem geht es der SPD um eine komfortablere Abwasserentsorgung. Bisher wird das Schmutzwasser in einen Behälter abgelassen, der woanders entleert werden muss. Ratsmitglied Alfred Koelmann schlägt vor, das Schmutzwasser direkt aus dem Fahrzeug nach unten durch einen Bodeneinlass in einen Entsorgungsbehälter oder direkt in die Kanalisation abfließen zu lassen.

Weitere Entwicklungen zu Tourismus und Stadtmarketing behandelte die SPD in ihrer Haushaltsklausur im Beisein des VVV-Vorsitzenden Nils Kramer und des VVV-Geschäftsführers Matthias Bönemann. Nordhorns Einzelhandelszentralität sei auf hohem Niveau, aber darauf solle man sich nicht ausruhen, meinte Ratsmitglied Volker Friese. Der von der FDP gestellte Antrag, bei der Stadt eine Stelle zu schaffen, die sich um Laden-Leerstände kümmern soll, wird von der SPD abgelehnt. Harald Krebs sagt dazu: „Eine Stelle im Rathaus passt nicht zu der Übertragung der Aufgabe Stadtmarketing auf den VVV. Der VVV gehört gestärkt, er hat den engen Kontakt zur Kaufmannschaft.“

Aktuell hält es die SPD für wichtig, dass sich der VVV verstärkt um die Innenstadtentwicklung kümmert. Dazu will die SPD-Fraktion den Zuschuss der Stadt an den VVV erhöhen. Dabei erwartet die SPD aber, dass im nächsten Jahr die Eigenfinanzierung des VVV durch Beiträge der Kaufmannschaft steigt.