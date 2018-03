Empfehlung - SPD: Nordhorn braucht ein neues Kita-Konzept

Nordhorn. Auf der politischen Agenda der Nordhorner SPD steht viel mehr als die Vorbereitung für den Bürgermeisterwahlkampf 2019. Die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Petra Alferink, Ratsfraktionssprecher Harald Krebs und die stellvertretende Bürgermeisterin Silvia van den Berg sprechen von einer Fülle drängender politischer Aufgaben, die in diesem Jahr angepackt werden müssten. Ein Kernthema der Nordhorner Politik müsse der Wohnungsbau werden. Grundstücke für Wohnbauzwecke gebe es in Nordhorn genug, aber die meisten könnten erst ab 2019 bebaut werden. Weil viele Flächen noch nicht baureif sind (etwa das geplante große Neubaugebiet in der Oorde), werde 2018 zu wenig gebaut – insbesondere auch zu wenig Sozialwohnungen. Die elf Wohnungen, die das städtische Wohnungsunternehmen Gewo in diesem Jahr im ehemaligen Hallenbad fertigstellt, seien zu wenig.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/spd-nordhorn-braucht-ein-neues-kita-konzept-228036.html