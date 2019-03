Empfehlung - „SPD lange Jahre starke und politisch prägende Partei“

NordhornDie Nordhorner Sozialdemokraten gedenken und feiern in diesen Tagen ihr 100-jähriges Bestehen. Am Sonntag wurde im Foyer der Alten Weberei eine Ausstellung eröffnet, die mit vielen Fotos und etlichen Dokumenten den Weg der Partei nachzeichnet. Das Material gesucht und die Präsentation zusammengestellt hat vor allem Eduard Pabst, der seit fünf Jahren an diesem Projekt gearbeitet hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/spd-lange-jahre-starke-und-politisch-praegende-partei-288419.html